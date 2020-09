Curator in Tilburg weet: die golf van faillissementen komt er zeker

Willem II-spits Otschi Wriedt weken aan kant met gebroken midden­voets­been­tje

31 augustus Willem II is twee spelers een aantal weken kwijt. Otschi Wriedt brak afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen team VVCS een middenvoetsbeentje in zijn linkervoet en is in het gips gezet. Het herstel zal enkele weken vergen, zodat hij de beginfase van de competitie en de Europese campagne van de Tilburgse club mist.