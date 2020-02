D'n Opstoet in Tilburg gaat vooralsnog door, definitief besluit valt uiterlijk zaterdagavond

Monumenta­le Villa De Vier Jaargetij­den verkocht: wordt ‘plek voor gezinnen, ouders en kinderen’

11:43 Vrij 21 feb: De kogel is door de kerk: de monumentale Villa De Vier Jaargetijden aan de Noordstraat in Tilburg is verkocht. Het wordt het nieuwe hoofdkantoor van jeugdzorgaanbieder De GezinsManager. ,,Het is een prachtige plek om gezinnen, ouders en kinderen te ontvangen.”