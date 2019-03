D'n Opstoet is onderweg in regenachtige Kruikenstad

LIVE | Geen Peters bij Willem II in Heerenveen, basisde­buut Van den Bogert

13:31 • Willem II heeft de laatste vijftien uitduels in de eredivisie niet weten te winnen in Heerenveen • Willem II won één van de laatste vier duels in de eredivisie, Heerenveen verloor vier wedstrijden op rij niet • Arbiter is Martin van den Kerkhof