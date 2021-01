D66'er Eric Logister als wethouder naar Oisterwijk, aan de zijde van Anne Cristien Spekle (VVD) en Dion Dankers (PGB)

Dankers en Spekle zijn de verwachte namen. D66, kleinste partij binnen de coalitie, hield zijn kandidaat nog achter de hand.

De portefeuilleverdeling moet nog binnen het college geregeld worden. Bedoeling is echter dat Dankers het sociale domein krijgt, Spekle financiën en Logister ruimtelijke zaken. Ook krijgt elk lid van het nieuwe college een van de dorpen of wijken in zijn of haar portefeuille.

Logister werd in 2015 benoemd als wethouder in Den Bosch. Daarvoor en daarna was hij raadslid voor D66 in Tilburg, de stad van zijn jeugd. Logister zit nu voor D66 in Provinciale Staten van Noord-Brabant.

In het leger

Logister diende voor zijn bestuurlijke en politieke loopbaan 14 jaar in het leger. Hij werd onder meer uitgezonden naar Macedonië.

‘Veel mensen vinden het opmerkelijk als ze horen dat ik in het leger heb gezeten, maar voor mij voelt het heel logisch', vertelde hij vijf jaar geleden. ‘Het gaat allebei over het beter maken van een land, van een stad. Over er samen uitkomen, over zaken oplossen.”

Opmerkelijk is dat Logister in 2016 als raadslid in Tilburg binnen de D66-fractie vervangen werd door Stefanie Vatta, die eind vorig jaar afscheid nam als wethouder in Oisterwijk.

Twee jaar later kreeg Logister een teleurstelling te verwerken. Zijn partij wees in Den Bosch een ander, Mike van der Geld, aan als haar nieuwe wethouder.

Sangi Consulting

Voor hij aantrad als wethouder in Den Bosch, liet hij zich voor zijn bedrijf Sangi Consulting bij overheden inhuren voor projecten. ,,Ik heb bij een aantal gemeenten projecten gedaan als interim-management, vernieuwingen, mensenhandel, criminaliteit onder jongeren, vroegtijdig schoolverlaten", vertelde hij in 2015. ,,En in Den Haag ben ik nu bezig met een project rond parkeerbeleid.”

Als wethouder in Den Bosch kenmerkte hij zich door een ruimhartige opstelling voor vluchtelingen die op straat waren beland. De Bossche Volkspartij verweet hem met leugens de komst van een asielzoekerscentrum voorbereid te hebben.

Oud-militair Logister bezig met ‘inburgering’ door Linda Akkermans Brabants Dagblad, 3 februari 2015 Hij had ook zomaar wethouder in een andere stad kunnen worden, vertelde de nieuwe Bossche wethouder Eric Logister (44) gisteren tijdens het Nieuwscafé 073 in de Verkadefabriek. “Misschien wel ja,” aldus de Tilburger, die zijn ambitie binnen D66 nooit onder stoelen of banken stak. “Maar het gevoel bij Den Bosch was meteen goed. Ik voelde hier passie. En mensen hebben hier het hart op de tong, daar hou ik van.” Logister moet Den Bosch nog leren kennen. Hij geeft het grif toe. “Ik ken de stad, maar niet goed.” Ja, zijn zusje heeft hier gewoond. En als jongetje liep hij met de scouting vanuit Tilburg naar de Mariakapel en at hij ‘s ochtends om acht uur de bijbehorende Bossche bol. “En nou vind ik Bossche bollen heel lekker, maar niet om acht uur!” Maar dat was het wel zo’n beetje, met zijn kennis over de stad dus hij snapt dat sommige mensen hem benaderen als: ‘hee daar heb je die Tilburger’. “Aan de andere kant is het soms ook goed om zaken met ándere ogen te bekijken, als buitenstaander.” Om zo snel mogelijk ‘in te burgeren’ in het Bossche, wil Logister wel snel naar Den Bosch verhuizen met zijn vriendin en twee kinderen. En is hij druk bezig zich de grote dossiers eigen te maken en mensen ‘ontmoeten’. Met een lach: “En ik doe als Kruikenzeiker mee aan de Politieke Klets, ik ben al hartstikke zenuwachtig.” Lees verder onder de foto Volledig scherm In 2018 trad de Bossche wethouder Eric Logister op tijdens de Politieke Klets in De Knillispoort. f © Marc Bolsius Logister vertelde verder dat hij voordat hij in 2008 lid werd van D66, veertien jaar in het leger zat. Zo zat hij in Macedonië, een ‘kapot geschoten land’. “Veel mensen vinden het opmerkelijk als ze horen dat ik in het leger heb gezeten, maar voor mij voelt het heel logisch. Het gaat allebei over het beter maken van een land, van een stad. Over er samen uitkomen, over zaken oplossen.” Logister vertelde verder dat hij voordat hij werd benaderd voor de wethouderspost de ‘kwestie Jan Smit vanaf de zijlijn heeft gevolgd’. Net als dat hij al die ingezonden brieven in de krant heeft gelezen waarin D66 beticht wordt van kiezersbedrog, omdat de partij meteen aangaf de theaterlocatie niet als breekpunt te zien bij de coalitieonderhandelingen. Logister: “De kiezer heeft dit niet verdiend, ik snap best dat sommige kiezers teleurgesteld zijn, maar dit is óók politiek. In politiek moet je ook compromissen zoeken, moet je soms het lef hebben om keuzes te maken en tegen de eigen achterban in te gaan.” En waar Jan Smit per se met de PvdA in zee wilde, deert het Logister helemaal niets dat die partij nu niet mee ‘regeert’. “Deze coalitie doet recht aan de verkiezingsuitslag.” Logister wil zich vooral inzetten voor onderwijs, ‘dat wilde ik niet voor niets heel graag in mijn portefeuille.’ Hij noemt de Graduateschool en het kenniscentrum in het Paleiskwartier als topprioriteiten. Volledig scherm Wethouder Eric Logister tijdens een informatiebijeenkomst in de Brabanthallen (2015). © Olaf Smit