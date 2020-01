D66 Oisterwijk doet - in tweede instantie - toch mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

OISTERWIJK - Er waren twee ledenvergaderingen voor nodig, maar maandagavond ging bij D66 dan toch de kogel door de kerk. De partij doet in november mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oisterwijk.

Twee maanden geleden staakten de stemmen nog in een openbare, tumultueus verlopen ledenvergadering. Deze keer vergaderden de leden in wijkcentrum Pannenschuur in beslotenheid. Er stemden 13 leden vóór en 6 tegen.

Bijzonder was dat Toon van Mierlo, broer van de overleden D66-oprichter Hans van Mierlo, zich als Oisterwijker ook krachtig uitsprak voor een terugkeer naar de stembus.

De verkiezingen in Oisterwijk zijn in november nodig door het opdelen van de gemeente Haaren. Jan van Ginneken, nu raadslid in Haaren voor Progresssief'96, is de beoogd lijsttrekker van D66.

Het besluit van D66 betekent een afscheid van PrO als samenwerkingsverband van progressieve partijen in Oisterwijk. ,,Maar wij gaan na een wijziging van onze statuten gewoon door", liet PrO-voorzitter Jan van der Meer maandag al weten. ,,Wij zitten niet in zak en as.”

Fel verweerd tegen Alleingang

Als lid van D66 heeft Van der Meer zich fel verweerd tegen een ‘Alleingang'. Dat geldt ook voor de oprichter van de Oisterwijkse D66-afdeling en voormalig fractievoorzitter in de Oisterwijkse gemeenteraad, Rick Heijstee.

Quote In enkele jaren tijd is het ledenaan­tal van D66 in Oisterwijk en Haaren verdubbeld naar 39 Margriet Ooms

Volgens Margriet Ooms, die zich juist sterk heeft gemaakt voor D66 op het stembiljet, is het voor PrO tijd om op eigen benen te gaan staan. Volgens haar hebben D66'ers zich met name in deze raadsperiode niet herkend in het optreden van de PrO-fractie in de gemeenteraad.

,,In enkele jaren tijd is het ledenaantal van D66 in Oisterwijk en Haaren verdubbeld naar 39", aldus Ooms. ,,Sinds de laatste ledenvergadering hebben zich weer vijf nieuwe leden gemeld.”

Zoals het er nu naar uitziet, nemen 6 partijen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen: PGB, PrO, VVD, Algemeen Belang, CDA en D66.

Bij de PGB heeft de Haarense partij Samenwerking'95 zich aangesloten. Dat geldt ook voor Jan de Laat, die nu een eenmansfractie in de Oisterwijkse raad vormt.

De leden van Progressief'96 hebben zich in Haaren voor PrO uitgesproken, maar dat geldt dus niet voor hun raadslid Jan van Ginneken.