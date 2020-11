D66 presenteert plan voor lightrail tussen Den Bosch en Tilburg: 'Stations in onder meer Berkel-Enschot en Helvoirt’

Het gaat om kleinschalig spoorvervoer tussen beide steden met lightrail-verbindingen. Daarmee zou Helvoirt weer een aansluiting krijgen op het spoor. Maar ook Maaspoort in Den Bosch en Berkel-Enschot bij Tilburg. Het plan is zondagmiddag door onder meer Fons Potters (D66 Vught) en andere lokale D66'ers aangeboden aan Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.

Niet in- en uitstappen

Een spoortraject tussen twee grote steden waar verschillende plaatsen aan liggen, maar waar de trein op geen enkele plek stopt. Dat is best bijzonder vindt D66 in Vught, Den Bosch en Tilburg. Zeker op het traject Tilburg – ’s-Hertogenbosch, waar aanwonenden iedere dag vooral passagierstreinen voorbij zien rijden, maar niet in- of uit kunnen stappen.

Bereikbaarheid N65

D66 ziet dat onder meer in Helvoirt dat er weinig openbaar vervoer is, waar met name in de avonduren geen bussen meer rijden. Een extra reden voor D66 om aan te sturen op meer openbaar vervoer, onder meer door lightrail te realiseren, met een station in Helvoirt. Fons Potters vindt het van belang dat lightrail wordt onderzocht op haalbaarheid, vooral ook financieel. Maar ook voor betere bereikbaarheid. ,,Zeker als de N65 op de schop gaat is Vught lang slecht bereikbaar. Dan kan lightrail een oplossing bieden.”

D66-fracties slaan de handen ineen

In heel veel plaatsen in Nederland reden vroeger treinen en trams, waar ze nu niet meer rijden. De reden is vaak heel logisch: het spoor is in de loop der tijd opgedoekt. Maar op dit traject tussen Tilburg en Den Bosch is het spoor gebleven en zijn alleen de stations verdwenen, terwijl de roep om treinvervoer in de aanliggende dorpen groter is dan ooit te voren. Reden voor actie zegt D66.

Lightrail

Voor de D66-fracties in Tilburg, Vught en ’s-Hertogenbosch was dit de aanleiding om de handen ineen te slaan voor het maken van een plan op verschillende plekken weer aansluitingen te maken op het bestaande spoor via lightrailvervoer of een stoptrein. D66 staat niet alleen. Ook elders in Brabant, onder in Uden, leven nog steeds ideeën rondom het opzetten van lightrail. Dat zou Uden met Oss kunnen verbinden.

Met trein naar IJzeren Man

Rob Jetten is nu al fan van de D66-plannen rond Den Bosch, Vught en Tilburg. ,,Mijn spoorhart gaat er sneller van kloppen”, zegt de oud-ProRailman. ,,En wat zou het mooi zijn om over een paar jaar in de zomer de trein te kunnen pakken naar de IJzeren Man om daar te gaan zwemmen. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar zal ik deze ideeën in mijn achterhoofd houden.”