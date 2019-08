D66 Terneuzen: Thuiskweek medicinale wiet toestaan, zoals in Tilburg

Hoppig bier, zon en Spoorpark maken Tilburgers gelukkig

9:26 TILBURG - Het eerste Bierfestival in het het Spoorpark in Tilburg trekt allerhande volk. Met zon, bier en muziek is iedereen gelukkig. De Tilburgse twintigers Ankie en Björn houden met twee vrienden melige praat aan een statafel bij het muziekpodium. ,,'t is wèrm hier. Gelukkig staot er af een toe 'n windje", is het enige wat er nog nét uitkomt.