D66 Tilburg: tóch steuntje voor starters op koopwoningmarkt

Juist in Tilburg kan zo'n lening mensen die hun eerste woning kopen net het benodigde zetje geven, stelt raadslid Julian Zieleman. De starterslening is een tweede hypotheek van de gemeente, aanvullend op de eerste hypotheek van een andere geldverstrekker. De koper hoeft pas na drie jaar rente en aflossing te gaan betalen.

Koopstarters hebben het overal in Nederland moeilijk. Het percentage starters dat zelf een woning kan financieren is sinds 2018 gedaald van 29 naar 13. Burgemeester en Wethouders zien na onderzoek echter amper meerwaarde in de starterslening. Landelijk doen steeds minder mensen er een beroep op, drie van de vier grote gemeenten hebben hem afgeschaft. Reden is onder meer dat het maximum van de hypotheek plus starterslening is gesteld op 290.000 euro, terwijl de gemiddelde waarde van de woning al op drie ton ligt.