D66 wil met Jan van Ginneken meedoen aan verkiezingen in Oisterwijk: bom onder PrO

HAAREN - Met het Haarense gemeenteraadslid Jan van Ginneken (Progressief'96) als beoogd lijsttrekker maakt D66 zich op voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oisterwijk. De Oisterwijkse afdeling komt woensdagavond in Tiliander bijeen.

Daarmee komt de Oisterwijkse partij PrO in grote problemen. De progressieve partij ontstond in 2005 als samenbundeling van PvdA, GroenLinks en D66. De plaatselijke afdelingen konden wel blijven bestaan. Nu een van de drie partijen uit het samenwerkingsverband stapt, zal PrO zichzelf opnieuw moeten gaan uitvinden.

Het zoemt al langer rond dat D66-leden niet gelukkig zijn met de koers die PrO de afgelopen jaren heeft gevaren. ,,De tone of voice vind ik wat wrang en negatief", zei voorzitter Marius Rovers in 2017. D66 hield toen in de aanloop naar de verkiezingen een reeks eigen bijeenkomsten. Er was

ook al sprake van dat D66 zelfstandig aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 mee ging doen, maar het schortte aan verkiesbare kandidaten.

Tegenslag op tegenslag

In maart van dit jaar zei D66 nog vertrouwen in PrO te hebben. De partij kampte deze periode met de nodige tegenslagen. Haar eigen wethouder Jan de Laat stapte na onmin met zijn fractie op. Later zou hij als eenmansfractie de zetel van het vertrekkende PrO-raadslid Ruud van der Star wegkapen.

Volledig scherm Een eerdere klap voor PrO: haar opgestapte wethouder Jan de Laat keert als eenmansfractie terug in de Oisterwijkse gemeenteraad. © Tom Tacken/BD

De opvolging van De Laat als PrO-wethouder draaide uit op een clash met de coalitiepartijen, die hun veto over PrO-kandidaat Marjan Bastiaan uitspraken. Het leidde ook tot een aanvaring met burgemeester Hans Janssen, die door PrO werd beticht van niet-integer handelen. Hij zou de naam van Bastiaan hebben gelekt.

Recent kwam PrO in het nieuws door het solistisch optreden van raadslid Stefanie Vulders, die bekend maakte landelijk lid te zijn geworden van de Libertaire Partij. Volgens Ad van den Oord alias De Rooie Roeptoeter gaat het om een bedenkelijke partij waarvoor 'het recht van de sterkste’ geldt.

Van den Oord was de eerste partijleider van PrO, maar bedankte na de verkiezingen als lid uit onvrede over het raadsakkoord dat PrO na de verkiezingen had gesloten. Ook Bastiaan, die Van den Oord als lijsttrekker opvolgde, deed dat toen.

Progressief'96 naar PrO

Goed nieuws was er in september voor PrO toen de leden van Progressief'96 uit Haaren aankondigden zich in Oisterwijk bij PrO aan te zullen sluiten. Maar dat geldt dus niet voor de 27-jarige Jan van Ginneken.