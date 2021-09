Daan (26) geeft De Nachtwacht een sprookjestwist: ‘Lange Jan stond zo op papier, die heb ik als kind heel vaak getekend’

Wesley van Gorp is ‘een gewone bouwvakker die ook kan zingen’

27 september TILBURG - Voor Wesley van Gorp (33) was anderhalf jaar corona-tijd tot nu toe absoluut geen zwart gat. Met het artiestenleven mocht het dan wel stilliggen, hij werkt ook nog in de bouw. En daar was het ineens loeidruk. ,,Er waren veel huiseigenaren die nieuwe vloeren wilden. Mensen gingen niet op vakantie, dus gingen ze in hun huizen investeren.”