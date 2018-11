Daar is FlixBus weer: intercitybusbedrijf (her)opent halte in Tilburg

TILBURG - De Duitse vervoerder FlixBus opent met ingang van vrijdag 30 november een halte in Tilburg. FlixBus gaat vanaf die datum op vrijdag, zaterdag en zondag twee ritten tussen Tilburg en Brussel aanbieden. Later volgen Amsterdam, Almere en Vianen.

De rit per FlixBus naar Brussel vertrekt om 10.30 uur en 19.40 uur in Tilburg bij het station (en om 7.40 en 15.50 uur in Brussel, bij station Brussel-Noord). De reis duurt volgens het Duitse bedrijf 1 uur en 50 minuten. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 4,99 euro.

Het is niet voor het eerst dat FlixBus Tilburg aandoet. In december 2015 kondigde het bedrijf een dienst aan vanuit Tilburg (toen op Stappegoor) naar Brussel en later dat jaar zouden er ook ritten vanuit Tilburg naar wintersportplaatsen in Oostenrijk en Duitsland volgen. Die zijn vervolgens weer snel uit de dienstregeling verdwenen.