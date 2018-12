Daar staat’ie dan: de nieuwe Tesla

Vastgoed Leyhoeve in Amerikaan­se handen

12:00 TILBURG - Vastgoed van de Leyhoeve, het woonconcept voor 55-plussers, komt in Amerikaanse handen. De vestiging in Groningen is al aangekocht door vastgoedbelegger Heitman, over de verwerving van de Tilburgse wordt nog gesproken. Opleidingscentrum in Tilburg is van de baan.