Dadawan is het eerste restaurant in Tilburg waar robots in de bediening gaan werken

Dadawan is een fusionrestaurant en combineert de Oosterse en Westerse keuken. Van curry, sushi rolls, ramen soep tot halve kreeft met een hamburger. Er staat ook poké wan op het menu: een Hawaiiaans gerecht gebaseerd op sushi, verwerkt in een gezonde salade.



De Tilburgse Dadawan wordt de vijfde zaak in de keten van de Maastrichtse horeca-ondernemer Danny Deng. In Eindhoven, Maastricht en Arnhem zijn al Dadawan’s. Kerkrade telt er binnenkort ook eentje. Vandaag begint de verbouwing van de plint in Tilburg, die casco werd opgeleverd.