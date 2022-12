Dader van kogelregen moet zeven jaar na dato slachtoffer alsnog betalen: 20.000 euro

met video Opnieuw brand in Oisterwijk­se woning, meerdere brandweer­wa­gens blussen het vuur

OISTERWIJK - In een woning aan de Prinses Marijkestraat in Oisterwijk is vrijdagavond brand uitgebroken. Een half jaar geleden stond dezelfde woning ook al in brand. De bewoner werd in een ambulance nagekeken en behandeld.

17 december