Daders mogelijke beroving gezocht in Dongen

Schulden­last Tilburg leidt weer tot ‘rituele dans’ LST en college, ‘U vertelt halve waarheden’

TILBURG - Vertoont het college ‘financieel wangedrag’ of vertelt Lijst Smolders Tilburg halve waarheden? Net als in 2019 en 2020 ontaardden ook de algemene beschouwingen van 2021 weer in een welles-nietesspelletje over de financiële positie van Tilburg.

8 november