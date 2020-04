Dagelijks ramadan-tv: toch een beetje samen

De ramadan is een persoonlijk, maar vooral ook een sociaal gebeuren. Elke avond na zonsondergang komen familie en vrienden bijeen om - na weer een dag vasten - te eten en drinken. In de moskee zijn dan dagelijks drukbezochte gebedsdiensten. ,,Lastig en vervelend dat dat nu niet kan, zeker omdat de maatregelen zijn verlengd en bijna de hele ramadan beslaan", zegt Abdelkader Barkane van moskee El-Feth in de Stedekestraat.

Om toch saamhorigheid biedt de moskee vanaf vrijdag, de eerste dag van de ramadan, dagelijks een online-programma met lezingen, preken en digitale activiteiten voor kinderen en jongeren. Die uitzending via de website en Facebook voor zonsondergang, het moment dat het vasten verbroken wordt.

Soms 900 kijkers voor een preek

Het speciale mediateam loopt al warm sinds de moskee medio vorige maand werd gesloten. ,,Er zijn bijna dagelijks lezingen en preken in drie talen: Nederlands, Arabisch en Riffijns", zegt Barkane. ,,Gemiddeld worden die door 50 tot 100 mensen bekeken, maar de laatste preek trok 900 kijkers, ook mensen uit Marokko.”

In een videoboodschap roept burgemeester Weterings de moslims op de vastenmaand thuis te beleven. Hij prijst de besturen die de moskeeën al sloten voordat dat wettelijk verplicht was. ,,Een welkome boodschap, ik heb er alle vertrouwen in dat mensen zich aan de richtlijnen houden. Ze zien dat in de hele islamtische wereld strenge lockdowns zijn.”

Digitaal ramadancafé jongerenwerk

Enige zorgen heeft hij Barkane wel over de jongeren. ,,De vraag is of hun interesse uitgaat naar ons digitale aanbod.” In het verleden werden speciale activiteiten georganiseerd om hen tijdens ramdan van de straat te houden. Jongerenwerkers van R-Newt gaan nu ook in de nachtelijke uren toezien in de wijken. Ze organiseren bovendien elke dinsdag en donderdag een digitaal ramadancafé, met onder meer een fifa-toernooi.

De Turkse Süleymaniye-moskee aan de Ringbaan-West zoekt nog naar mogelijkheden om online en via social media de achterban een alternatief te bieden. ,,We zijn nu bezig met de voorbereidingen", zegt voorzitter Erkan Yozgat. Bang dat zijn mensen zich niet aan de richtlijnen houden, is hij niet. ,,Tot nu toe gebeurt dat, we gaan ervan uit dat ze dat ook tijdens ramadan doen.”

Houden aan regels in Nederland