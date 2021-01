Dagelijkse duik in ijskoud water: Tilburger Magic is fitter dan ooit

Het is slechts enkele graden boven het vriespunt en op de oevers van het Wilhelminakanaal ligt nog sneeuw, maar toch begint Magic van Heeswijk (21) zich zonder een spoortje twijfel uit te kleden aan de rand van het water. Zwemmen in natuurwater is voor de Tilburger niets nieuws. Hij doet het een keer of vijf per week, en hoe kouder, hoe beter, is zijn instelling.