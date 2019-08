Dakarcoureur Jan de Rooy bouwt hoog hek rond zijn huis in Middelbeers, buurt boos

,,De gemiddelde burger krijgt al grote problemen als hij illegaal een dakkapel plaatst. Maar voor meneer De Rooy wordt dit illegale hekwerk gewoon toegestaan." Hans Smulders heeft geen goed woord over voor de honderden meters beveiligd staal rond het nieuwe huis van de bekende rallyrijder. De inwoner van Middelbeers deed deze week het woord voor de bezwarencommissie van de gemeente Oirschot. Daar sprak hij namens de Werkgroep Natuur en Landschap (WNL), één van de partijen die bezwaar maakte tegen het hek.

En dat is niet het eerste akkefietje rond het huis, dat ligt in de natuur bij het Kromven. Want het steekt de werkgroep ook dat de gemeente niets deed toen De Rooy het natuurgebied grondig onder handen nam om er een forse inrit met verlichting aan te leggen. ,,We verwachten dat onze gemeente iedereen gelijk behandelt, maar daar is geen sprake van", vindt Smulders.

Afwezig

De Rooy was bij de zitting afwezig, zijn architect en raadsman vertegenwoordigden hem. Naast WNL maakte ook Stichting Groen Kempenland bezwaar. Beide organisaties zien het hek niet als erfafscheiding maar als totale perceelomheining. ,,In strijd met de bestemming", stellen zij. Het staat volgens hen op een plek die bestemd is als natuur en niet als woongrond. Hun bezwaar zetten ze kracht bij met een dikke stapel jurisprudentie.

De ambtenaar die de vergunning verleende, ziet het anders. Volgens haar komt de vergunning wel degelijk overeen met de bestemming. En omdat de vereiste vergunning 'toch wel verleend zou worden', is er niet gehandhaafd.

,,Er lag bovendien een aanvraag om groot wild, zoals zwijnen, te kunnen weren om de nieuwe aanplant te beschermen. Klein wild kan gewoon door dit hek." Volgens WNL is op de Landschotse Heide, die grenst aan het perceel, nog nooit een wild zwijn gezien.

Vandalisme

Zijn raadsman noemde De Rooy 'een groot natuurliefhebber'. ,,Hij wil de natuur met dit hek juist beschermen." Datzelfde geldt voor zijn eigendommen. In juni leed de coureur voor 14.000 schade door vandalisme aan de nieuwbouw, lichtte de jurist toe. Desondanks willen de bezwaarmakers dat het hek verdwijnt. Ook moet de gemeente volgens hen de vergunning intrekken. Ze wijzen erop dat het hek staat in de zogeheten '500 meterzone'. Zulke zones dienen als extra buffer rond kwetsbare natuur, om de doorstroming van wild te bevorderen.

Of een compromis haalbaar was, vroeg de voorzitter van de bezwarencommissie. Wat de jurist van De Rooy betreft kan eventueel later worden bezien of het hek kan worden verlaagd, of wellicht zelfs deels afgebroken. Maar daar zien de bezwaarmakers niets in, wat hen betreft moet het hek gewoon weg.

De commissie brengt binnen zes weken advies uit aan het college van B en W.

