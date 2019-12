Dakloos maar niet hulpeloos: Monique wil een nieuwe start in Oisterwijk maken

Het kan niet op in de LocHal: volop prijzen, verdubbe­ling bezoekers, meer leden en uitlenen

8:39 TILBURG - De LocHal is hét Tilburgse succesnummer van 2019, ook in klinkende cijfers. Dik 700.000 bezoekers trok het nieuwe onderkomen van de bibliotheek, Seats2Meet en Kunstloc Brabant: ruim het dubbele dat de oude bibliotheek - in zijn eentje, dat wel - in 2018 haalde aan het Koningsplein.