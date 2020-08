Dakloze eetzaakjes fuseren en gaan als Aziatische TOKObar aan het Radiopleintje verder: ‘Supertof’

De ondernemers vonden het erg moeilijk om iets nieuws te vinden: van megahoge overnameprijzen tot bestemmingsplannen ‘waar niks in mogelijk was’. ,,Uiteindelijk werden we door makelaar Hormax over deze locatie getipt. Het is niet al te groot, maar we gaan er gewoon voor. Het Radiopleintje is een supertoffe plek om te zitten en er komen veel werkende mensen voorbij.”



Het moet meer worden dan een grab & go, aldus Raimond. Evenementen- en muziekorganisatie KLOUD SELECT VAN AJ Buitendijk gaat voor muziek en evenementjes zorgen, zoals een dj die komt draaien. Naar verwachting kan de TOKObar to go over een maand open, de verbouwing is nog in volle gang.