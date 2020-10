Dakloze ontwerpt sok: startup verstopt ze in Tilburg

In samenwerking met The Living Museum en Traverse lanceert Let’s do Goods de actie op de wereld daklozendag. Bij The Living Museum is de kunstenaar uitgekozen die het ontwerp heeft gemaakt, terwijl Traverse is betrokken om ervoor te zorgen dat de sokken die gedoneerd worden op de goede plek terecht komen. Die gaan namelijk niet alleen naar daklozen. Ook naar gezinnen die minder te besteden hebben.



Een gebrek aan sokken zorgt ook bij mensen die het iets minder breed hebben voor problemen. Sterker nog; onderbroeken en sokken zijn de meest gevraagde kledingstukken van daklozenorganisaties. Volgens Het Leger des Heils worden sokken het minst gedoneerd omdat deze na gebruik vaak worden weggegooid. Maar zijn die juist het hardste nodig.



,,Dat is natuurlijk ook een reden waarom we juist voor sokken gekozen hebben’’, vertelt Hermus. ,,Sokken hebben ook iets laagdrempeligs en dat willen we uitstralen. Bravoure met een knipoog noem ik het.’’