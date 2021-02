Daklozen slapen noodgedwongen in partytent door volle Tilburgse opvanglocaties

video Tilburger dreigt zichzelf en kindje (1) iets aan te doen door opendraai­en gaskraan in woning van ex

8 februari TILBURG - Een 35-jarige Tilburger is maandagavond aangehouden in de woning van zijn ex aan de Dominicusstraat nadat hij dreigde zichzelf en zijn kindje van één jaar oud iets aan te doen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een arrestatieteam, waren aanwezig.