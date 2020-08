Dakscout-sessies in volle gang: ‘Het is niet meer de vraag óf een daktuin in Tilburg lukt, maar waar’

Net zo goed is er een natuurkundedocent die zich al heeft gemeld om mee te denken over de sterrenkijkavonden en legden ze zelfs bij de universiteit van Wageningen een lijntje uit. Of Slob mee wil draaien in het wereldwijde netwerk van ‘urban food leaders’? Inmiddels zijn ook stevige stadspartijen als de BIZ, BMT, Citymarketing Tilburg, Midpoint Brabant en de gemeente aangehaakt.



Al die steun schept vertrouwen. Het is niet meer zozeer de vraag of het dak er komt, maar waar.



Al is dat laatste nog een pittge vraag. Op het dak van Mercure gaat de dakscout-sessie ondertussen door. Ze laat ook haar ogen dwalen over de omliggende daken. Slob ziet het bovenste dek van de naastgelegen Heuvelpoort-parkeergarage: eigenlijk een perfecte plek...