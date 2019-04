Damesgymclub moet na 50 jaar uit zaal in Tilburg Noord

TILBURG - Damesgymclub Heikant dreigt na 50 jaar de zaal in de Verhulstlaan in Tilburg-Noord te moeten verlaten. De gemeente Tilburg heeft de locatie per 1 mei aan een andere organisatie verhuurd.

,,Heel vervelend voor onze 31 leden. Zij zijn gemiddeld achter in de zestig. De meesten wonen dichtbij en komen te voet", zegt Marjo Somers, secretaris van de club. Het gemeentelijke alternatieve aanbod voor een zaal in de Donizettistraat - helemaal aan we westkant van Noord - zou wel eens het einde van de club kunnen inluiden. Die bestaat in juni 50 jaar, waarvan 47 jaar is gegymd in de gemeentelijke zaal in het oostelijke deel van Tilburg-Noord. Op woensdagavond maken twee groepen na elkaar een uur lang de spieren los.

De Ridder: schrijnende situatie

Raadslid Hans Smolders dringt er bij Burgemeester en Wethouders op aan dat de club ‘met een sterk sociaal karakter’ gewoon in de bewuste zaal kan blijven gymen. Scheidend sportwethouder Erik de Ridder spreekt van ‘een schrijnende situatie’. Maar over de verhuur op woensdagavond zijn inmiddels afspraken vastgelegd met een andere organisatie. Die heeft er middels flyers de achterban al over ingelicht, schrijft hij in een briefje aan de gemeenteraad.

Het probleem is ontstaan doordat de gemeente sinds enige tijd verwacht dat verenigingen de zaal twee maanden tevoren reserveren. ,,Omdat we tijdelijk problemen hadden met vaste begeleiding, konden we dat risico niet lopen, maar dat probleem is opgelost", zegt mevrouw Somers. ,,De gemeente had ons best mogen inlichten voor ze de zaal weer verhuurde. We verdienen na al die tijd toch wel iets meer credits?”

Alternatieven op een rij