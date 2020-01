Dan woon je ineens in het treurigste huis van Tilburg: ‘We noemen het de bunker’

Zelf noemen ze het gebouw ‘de bunker’. Er zitten nog een paar kleine ramen aan de achterkant, maar nee: heel veel licht valt er niet binnen. Robin lost het op met heel veel lampen, Nick met kaarsen. Het helpt ook niet mee dat de lamp in de keuken permanent kapot is.



En in de zomer is het moordend heet, de gevoelstemperatuur bij Robin - die helemaal bovenin woont onder het platte dak - is dan vijftig graden.



Wanneer het precies is gebouwd weten ze niet, maar het werd gebouwd als industrieel pand. ,,Het is een opslag geweest en uiteindelijk zijn er appartementen van gemaakt.”



De prijs maakt een hoop goed: twintig vierkante meter voor een prima prijs, op twee minuten van de Rockacademie, het centrum én de supermarkt. Robin heeft een kamer van 35 vierkante meter voor 400 euro per maand. ,,Bizar goedkoop voor het aantal vierkante meters.” Robin lacht: ,,Het is kwantiteit over kwaliteit.”