Dankbaar dat er een traumaheli in de buurt paraat staat

Mogelijk oplossing voor trillingen treinen in Oisterwijk en Rijen

13:15 DORST/RIJEN - ProRail gaat een succesvol verlopen proef tegen trillingen door treinen in Dorst verder uitbreiden naar vijf overwegen. In Dorst, Rijen en Oisterwijk komen in februari al zogeheten ShimLifts. Dat is een kunststof wig die tussen de spoorrail en de dwarsligger wordt geschoven en zo een dempende werking heeft. In Dorst is een forse afname van trillingen gemeten.