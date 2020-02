Dankbaar voor nieuw leven: donor worden? Doe het bewust!

Bestuurder voor achtste (!) keer gepakt zonder rijbewijs in omgeving Tilburg

14:52 TILBURG - Op de A58 bij Tilburg is zondag een man betrapt die zonder rijbewijs achter het stuur zat. Dat deed hij bepaald niet voor het eerst: dit was de achtste keer dat de hardleerse bestuurder door de mand viel. Voor de derde maal is zijn auto in beslag genomen.