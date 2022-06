Dankzij coctail ‘Motorboot Paultje’ is overleden barman Paul Leeyen er toch een beetje bij op Best Kept Secret

Backstage kletteren de lege flessen onder luid kabaal de glasbak in. ,,Sorry, dat gaat gewoon door”, verontschuldigt Margot Sanderse zich met een lach. De eigenaar van het drankdistributeur Het Ciderhuis is al jaren een begrip met haar stand The Cider Tap op Best Kept Secret, en daar was Bossche horecaondernemer Paul Leeyen een wezenlijk onderdeel van.