Dankzij het uitkijkplatform kan iedereen van de natuur genieten aan de Kanaaldijk in Biest-Houtakker

Het pad langs het Wilhelminakanaal tussen Biest-Houtakker en Haghorst is dit weekend een stukje toegankelijker geworden. Er is een uitkijkplatform geopend waar ook mensen in rolstoelen of scootmobiels terechtkunnen.

,,Het mooiste stukje Brabant”, zegt burgemeester Evert Weys van Hilvarenbeek terwijl hij over het landschap uitkijkt vanaf een plateau aan de Kanaaldijk bij Biest-Houtakker, dat speciaal voor dat doel is aangelegd. Het is zo gemaakt dat het toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn. Samen met rolstoelers Melle van Gerven en Jan de Klerk opende hij zondagmiddag het platform. Het kijkt inderdaad uit op een bijzonder stukje groen; een wateropslaggebied dat lager ligt dan de omgeving. Doordat het natter is dan omliggende stukken grond, groeien er speciale planten en wordt het bezocht door vogels die je niet zo gauw ergens anders ziet.

Slecht ter been

Het plateau is een initiatief van de Biestse stichting Wel Gement. Bestuurslid Lennart de Graaf: ,,Dit is een plek waar mensen vaker gaan staan om uit te kijken. Maar dat moesten ze altijd doen vanaf het fietspad. Dat kan gevaarlijk zijn, zeker met de pedelecs die steeds meer gebruikt worden. We wilden deze plek, vlakbij de Reusel, zo inrichten dat het inclusief is. Ook mensen die slecht ter been zijn, kunnen hier nu van de natuur genieten, en zelfstandig recreëren. We hebben nog wel meer ideeën: het Spruitenstroompje, dat iets verderop ligt, moet straks weer gaan meanderen. Daar willen we een pad langs leggen.”

De vraag is of mensen met rolstoelen inderdaad gebruik zullen maken van dit nieuwe uitkijkplateau. Jan de Klerk, die in een scootmobiel naar de opening gekomen is, antwoordt bevestigend. ,,Ik doe er een kwartiertje over om hier te komen. Ik moet een doel hebben om de deur uit te gaan. Tot voor kort had ik een hond, maar die heb ik weg moeten doen. Deze plek wil ik graag bezoeken, net als de visvijver. Afhankelijk van het weer zal ik hier wel elke week zijn, of in ieder geval om de week. Het is fijn om hier te genieten van het uitzicht. Ik neem een blik Cola mee. En ik doe het ook voor de gezelligheid.”