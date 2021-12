Dankzij twee draadjes in zijn hoofd gaat het weer goed met Marti de Brouwer: 'Voel me zeven jaar jonger’

Zwalkend Willem II kan ook in Johan Cruijff Arena geen potten breken

Dát Willem II z’n vijfde nederlaag op rij zou gaan lijden in de eredivisie, stond al snel vast in de Johan Cruijff Arena donderdagavond. Ajax sloeg binnen het halfuur al een kloof (3-0). De vraag was vervolgens alleen nog hoe hoog de Amsterdamse zege zou uitvallen. Het werd uiteindelijk 5-0.

2 december