Man (71) slaat buurman met golfclub, ook als hij al op de grond ligt: ‘liegen, liegen, liegen’

9 maart UDENHOUT/BREDA - De 71-jarige man bleef doorslaan met zijn golfclub, zelfs nadat zijn vroegere buurman al op de grond was gevallen. Een kleinzoon moet het allemaal lijdzaam aanzien achter een raam in Udenhout in augustus vorig jaar. Bart van G. wilde afdwingen dat zijn buurman een rekening zou betalen. ,,Hij zegt voorover te zijn gevallen, maar dat kan toch helemaal niet. Dan zou zijn gezicht wel kapot zijn geweest", roept de verdachte verontwaardigd tegen de politierechter in Breda.