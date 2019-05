Dansexpeditie ‘Stadswild’. Wat is echt, wat niet? Nieuwe locatievoorstelling Vloeistof in Tilburg

Bon Iver en Kraftwerk kennen we. Dit zijn vijf geheime tips voor Best Kept Secret

13:46 HILVARENBEEK - Met acts als Bon Iver, Kraftwerk, Kurt Vile en Christine & The Queens op het hoofdpodium zit het wat muziekbeleving wel goed op Best Kept Secret. Maar je kunt ook wat onbekendere acts checken op een van de andere zes podia natuurlijk. Vijf geheimtips van de redactie.