Dark store flitsbezorger Flink in Korte Tuinstraat Tilburg voorlopig dicht na uitspraak rechter

Het schepnet legt de zorgen bloot: ‘Deze exoten zijn niet op eigen kracht in Tilburg gekomen’

TILBURG - Er groeit en krioelt van alles in de Tilburgse poelen wat er niet thuishoort. En wat bovendien een bedreiging vormt voor boomkikker, knoflookpad en kamsalamander. Reden voor de gemeente om het in kaart te brengen. ,,Dat ik hier zoveel kreeftjes vang, is zorgelijk.”

26 september