Darten voor het goede doel in Hilvarenbeek, ‘Het worden de langste 36 uur van mijn leven’

De ouders van Aniek maakten al eens gebruik van het Ronald McDonald Huis, toen haar broer met een hersenvliesontsteking was opgenomen. En Sanne (33), moeder van twee zonen, kan zich goed voorstellen dat je in zo’n situatie dichtbij je kind wilt zijn. Het was Sannes idee om iets voor de medemens te doen. Darten was een makkelijke keuze, zij speelt zelf competitie en ook Aniek kan een aardig pijltje gooien. De vrouwen zijn aan elkaar gewaagd en klaar voor de grote klus. ,,Wij hebben ons goed voorbereid. Om een lamme arm te voorkomen, kunnen we ook een keer met links gooien”, bedenkt Aniek zich. Met een masseur in huis komt het vast in orde.



Het landelijk record van 48 uur verbreken zit er niet in. Daar zijn de meiden niet mee bezig. Ook niet met het Beekse record dat op 38 uur staat.