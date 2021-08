Das uit afwateringsput gered in Oisterwijk, wandelaars treffen beestje aan

De brandweer, een paar boa's en uiteindelijk vrijwilligers van de Stichting Dassenwerkgroep kwamen ter plaatse. Na enige tijd wisten brandweerlieden de das met een vangstok uit de buis te halen. Aan de randen van de buis was duidelijk te zien dat het dier al had geprobeerd om te ontsnappen, maar dat dit niet was gelukt.

De Dassenwerkgroep weet te vertellen dat het bijzonder is dat er een das is aangetroffen op deze plek, omdat er voor zover bekend geen burchten in de buurt zijn. Het dier is na de reddingsactie vrijgelaten in de natuur even verderop.