'Dat juist hij doodgaat is echt een klap'

Internatio­na­le all-female rockband 'Beatles by Girls' bij Hey­hoef-Backstage

20 april TILBURG - Yesterday, Michelle en Lucy in the Sky with Diamonds. Een greep uit ruim 30 nummers van The Beatles, waarmee de internationale all-female rockband 'Beatles by Girls' zaterdagavond het swingende Liverpool van de jaren 60 doet herleven op het podium van Heyhoef-Backstage. Met op drums de Tilburgse Janneke van Heeswijk.