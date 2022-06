Dat zo’n groot festival in het stadspark past wil Spoorpark Live laten zien: ‘Een spannende vuurdoop’

Zeker, het Spoorpark is een prachtige plek voor een festival, vertelt mede-organisator Jasper van de Wouw. „Maar eerlijk is eerlijk: het is geen makkelijke locatie om iets te organiseren, zo midden in de stad.” Hij geeft een rondleiding op het terrein waar al twee podia staan. Een iets kleiner podium en een spiksplinternieuwe gigant, waar dit weekend bands als Krezip en Kensington optreden tijdens de eerste editie van Spoorpark Live.



Hij heeft er zin in. Het is bijzonder, omdat het dan eindelijk na corona kan, maar ook spannend. „Dit is toch de vuurdoop, voor ons en voor het park. Je wil laten zien dat een groot festival hier past.” Van de Wouw is wel wat gewend, zijn organisatie staat onder meer achter het bekende Paaspop, Extrema en Solar. Spoorpark Live kent zijn eigen uitdagingen, schetst-ie.