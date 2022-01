Dave De K., die Dean (4) ontvoerde, heeft vastgezeten in gevangenis Tilburg

Alle Tilburgse 'corona-kookbij­bels’ verkocht, opbrengst gaat naar weeshuis in Nepal

TILBURG - De hele oplage van ‘Kok in lockdown’ - een coronakookdagboek van Tilburgse chefkoks - is er doorheen. De winst die is gemaakt met de verkoop van de 2500 exemplaren van het kookboek vol levensverhalen, recepten en een snufje corona gaat naar een weeshuis in de bergen van Nepal. In totaal heeft het 7050 euro voor het goede doel opgebracht.

15 januari