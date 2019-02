Dave Ensberg neemt afscheid: Het ‘gewone onderwijs’ moet specialer worden

Geen kleine club, dat Biezonderwijs. Zeven scholen in Tilburg en Goirle, ruim 1850 leerlingen in het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, 520 medewerkers. Ensberg-Kleijkers (34) was in korte tijd heel zichtbaar in het publieke debat over kinderen die zich op hun plek moeten voelen.