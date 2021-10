Dave Ensberg volgt Jan Peter Balkenende op bij Maatschappelijke Alliantie

Dave Ensberg neemt afscheid: Het ‘gewone onderwijs’ moet specialer worden

14 februari TILBURG - ,,Gelukkige kinderen, dat is mijn missie.” Dave Ensberg-Kleijkers hoopt vanaf maandag zijn aandeel te leveren als directeur-bestuurder van Jantje Beton in Utrecht. De afgelopen drieënhalf jaar had de Tilburger - dat blijft-ie - de leiding over Biezonderwijs, koepel voor specialistisch onderwijs. Woensdag was zijn afscheidsreceptie.