DB Cargo krijgt boete van 7500 euro voor veroorzaken treinbotsing in Tilburg

Kinderen van 10 krijgen les over wraakporno en sexting van minister Grapper­haus: ‘Laat je niet foppen’

29 oktober LOON OP ZAND - Tien tot twaalf jaar oud en dan al les in seksueel grensoverschrijdend gedrag? Onder toeziend oog van minister Ferd Grapperhaus (Justitie) worden kinderen in Loon op Zand voorbereid op sexting, sextortion en wraakporno op de middelbare school. Want op internet kun je 'zoveel gave dingen doen’. ,,Maar slechte mensen maken daar vooral bij kinderen ook misbruik van.”