‘De 80 is prachtig, maar het is nu mooi geweest’

80 van de langstraatIda en Gerard Rijkers stoppen na vele jaren als vrijwilligers bij de 80 van de Langstraat. Ida is 74, haar man Gerard is 69. En ze zijn allebei begenadigde vrijwilligers bij De 80, maar ze hebben aangegeven dat het komend weekeinde hun laatste wordt. Als vrijwilliger dan, hè.

Ida: ,,Ik ben sinds 2007 coördinator van de uitvalbus." Zij stuurt - nog wel - het team aan dat uitvallers opvangt bij de hoofdposten en ze terugbrengt naar Waalwijk. Haar ervaring bij de Buurtbus komt dan goed van pas. ,,We hebben drie diensten; van tien uur 's avonds tot vier uur, van vier uur tot tien uur 's morgens en dan nog van tien uur tot omstreeks twee uur in de middag."

Ongelooflijke spierpijn

Je zou verwachten dat de sfeer onder uitvallers niet al te best is. ,,Dat valt best mee", weet Ida. ,,De meesten hebben ongelooflijke spierpijn. Of blaren. Of ze kunnen gewoon niet meer. Die zijn alleen maar blij dat ze terug naar Waalwijk kunnen en daarna naar huis."

Gerard Rijkers is voor de laatste keer postverantwoordelijke bij Hoofdpost Die Heygrave in Vlijmen. Hij begon in 2004. ,,Wij zijn de eerste hoofdpost van De 80", zegt hij. ,,Daarom is het bij ons altijd hectisch. In die fase zit het veld nog heel dicht bij elkaar. Bij de latere posten is het deelnemersveld al veel meer uit elkaar getrokken. Bij ons komen de eerste lopers vanaf 22.30 uur binnen en omstreeks 00.30 uur is het alweer grotendeels voorbij."

Aan niets ontbreken

De ploeg van Gerard Rijkers moet zorgen dat het de deelnemers aan niks ontbreekt. ,,Water, koffie, thee, bouillon, fruit ...", somt hij op. ,,Mensen moeten zich ook kunnen omkleden. En even rustig kunnen zitten." Dan heeft hij het nog niet eens over de 1500, 2000 tassen die weer naar de volgende post moeten worden verscheept. ,,Je hebt nauwelijks tijd om even adem te halen. Een paar uur later ziet die sporthal er weer uit alsof er niks gebeurd is", stelt hij trots.

Maar het is mooi geweest, vinden Ida en Gerard. Hij heeft ook problemen met de gezondheid. ,,Ik heb verschrikkelijk veel leuke mensen mogen ontmoeten", zegt Rijkers. ,,We zijn dankbaar dat we dit hebben mogen doen."

