De baby weegt 40 kilo en heet Ravy: Beekse Bergen verwelkomt bijzondere witte babyneushoorn

HILVARENBEEK - Safaripark Beekse Bergen is sinds woensdagnacht een witte babyneushoorn rijker. Het is een mannetje, een slordige veertig kilo en heet Ravy. De laatste keer dat er een neushoorntje geboren werd in het safaripark was drie jaar geleden.

Bezoekers moeten nog tot maandag geduld hebben voor ze de nieuwste telg uit de neushoornfamilie kunnen bekijken. ,,Bij de geboorte is het altijd even aankijken hoe de moeder, Sofie, reageert’’, zegt verzorger Christian Meurrens. ,,Maar het gaat nu prima, ze weet hoe ze ‘m moet voeden dus dan laten we ze ook zoveel mogelijk met rust.”

Quote Soms weet de moeder namelijk niet precies wat ze ermee aan moet Christian Meurrens, Beekse Bergen

Voor de verzorgers is het wel een beetje spannend, want het is ook de eerste bevalling van Sofie. ,,Soms weet de moeder namelijk niet precies wat ze ermee aan moet. Dan weet ze niet hoe ze melk moet geven, of duwt ze het jong weg. Maar daar is gelukkig geen sprake van.’’

De naam Ravy is niet zomaar gekozen, zegt de verzorger: ,,Het betekent een baken van licht in donkere tijden. Ik heb hem zelf niet bedacht, maar ik vind het wel symbolisch voor de situatie waarin we ons nu bevinden. Dat we ondanks alle maatregelen en het virus toch nog de geboorte van zo’n mooi dier mogen vieren.’’

Ravy, een breedlipneushoorn, is woensdag geboren in Beekse Bergen

Fokprogramma

De witte neushoorn, ook wel de breedlipneushoorn genoemd, valt onder het Europees fokprogramma, waarvan Safaripark Beekse Bergen de coördinator is. Doel van het fokprogramma is het zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild bedreigde diersoorten. ,,Het is heel fijn dat we met de komst van Ravy hier een steentje aan bij kunnen dragen”, aldus Meurrens.

De witte neushoorn komt voor in onder andere Zuid-Afrika, Mozambique, Zambia en Kenia, waar de soort als ‘kwetsbaar’ staat aangemerkt. Hun natuurlijke leefgebied verdwijnt door onder meer overbevolking. Maar ook stropers vormen een bedreiging.