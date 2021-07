De bamihapjes van Tra borrelen weer in het vet, nu nog de stroomvoorziening op orde krijgen

GOIRLE - Snackbar Kwalitaria Tra is vijftien maanden na de brand weer open. Niet op de bekende locatie maar geheel nieuw in een deel van het voormalige ABN AMRO-pand op het Kloosterplein. Naar volle tevredenheid bakken is er nog niet bij. Dat laat door stroomproblemen nog maanden op zich wachten.

De inwoners van Goirle kunnen gerust zijn, de vermaarde bamihapjes van Kwalitaria Tra zijn klaar en dat geldt ook voor de kroketten, stoofvlees, friet en andere snacks. ,,Of we iedere gast optimaal van dienst kunnen zijn, daaraan twijfelen we. We zullen moeten spelen met de openingstijden”, klinkt het zorgelijk uit de monden van vader Berry en zoon Ad Tra. De familie Tra zag op 1 april 2020 het bedrijf aan de Tilburgseweg tot de grond toe afbranden. Ad en Berry wilden meteen de zaak weer opbouwen, maar het verzekeringsgeld liet lang op zich wachten. Toen er een mogelijkheid kwam om op het Kloosterplein te starten, pakte Tra dat aan. Hoewel deze locatie nu nog beperkingen kent.

Volledig scherm Cafetaria Tra is na meer dan een jaar weer open op het Kloosterplein in Goirle. Eigenaar Ad Tra heeft een hele bakwand ter beschikking. © Pix4Profs / Jules van Iperen ,,We hebben maar een derde van de nodige stroomcapaciteit voor onze bakwanden. Enexis verwacht begin november de verzwaring te kunnen installeren. Ze hebben niet eerder tijd, mede door personeelsgebrek.” Vanzelfsprekend hebben de Tra’s diverse scenario’s overwogen om volledig van start te kunnen gaan. Zelfs aan het tijdelijk leggen van kabel naar het meest nabij gelegen transformatorhuisje is gedacht. ,,Maar ja 167 meter kabel trekken?”, zegt Ad. De keuze voor elektrische in plaats van gasbakovens, is ingegeven door milieuoverwegingen. We hadden het liefst het gehele pand gasloos gehad, maar dat is niet helemaal gelukt.”

De bediening van de nieuwe bakwanden vraagt van het team nog wel enige gewenning. Gewenning wacht ook de gasten. Ze treffen in de zaak geen vitrine meer aan waarin snacks en slaatjes liggen te wachten. Op een menukaart aan de wand wordt het assortiment gepresenteerd. ‘Spelen met openingstijden’ kan betekenen dat op bepaalde tijden in het weekeinde de zaak wordt gesloten voor afhalen en er alleen wordt bezorgd.

Gasten kunnen binnen en op het terras zitten en eten. Afhalen is een andere ‘gastenstroom’. ,,We kijken hoe het loopt. Op piekuren kun je de gasten niet lang laten wachten.” Ook bezorgen is een dienst die weer wordt opgepakt en dan heeft Tra in het nieuwe pand het Délifrance-broodjesassortiment opgenomen. Complete maaltijden worden er gezien de beperkte stroomcapaciteit nog even niet gemaakt.

Draad weer oppakken

Aan de zijkant van het pand is de keuken waar de snacks worden gemaakt. Ook beschikt Kwalitaria Tra over een ruime kelder. Ad: ,,Het personeel is goed op elkaar ingespeeld al moeten we met z’n allen na zo’n lange tijd de draad weer even oppakken. We hebben hier andere apparatuur, een andere indeling en ook andere looplijnen.”

Op de vorige locatie van Tra aan de Tilburgseweg zijn in combinatie met het daarnaast gelegen Bojangles-pand twintig appartementen gepland. ,,We zitten nog in het vergunningentraject alles ligt bij de gemeente”, is het enige wat Berry erover kwijt wil.