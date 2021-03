De belangrijkste vraag lijkt nu: is het ‘landbouwverkeer’ Hilvarenbeek 4 miljoen waard?

HILVARENBEEK - Het dossier landbouwverkeer in Hilvarenbeek is al een lastige puzzel. Nu komt daar nog een moeilijke vraag bij. Is het weren van zwaar materieel uit de kern van het dorp de gemeenteraad ongeveer 4 miljoen euro waard?

Het was in de communicatie niet bepaald vlekkeloos verlopen. Om het zware landbouwverkeer uit het centrum te weren heeft de gemeente Hilvarenbeek een structuur- en een projectgroep in het leven geroepen. Die bestaan uit belanghebbenden, onder wie ondernemers, bewoners en vertegenwoordigers van Natuur & Milieu. Een vertegenwoordiger van de Heemkunde zou uit het proces zijn gestapt, zo bleek overigens woensdagavond. En juist die mensen, die moeten zorgen voor het draagvlak, waren niet goed meegenomen in het hele proces door wethouder Ted van de Loo. Zo gaf hij ook min of meer toe.

Quote Nu is het vertrouwen ernstig aangetast, de grootste stoorzen­der bent u als portefeuil­le­hou­der Silvia Bloemsma, LEV

,,Als chef-kok had u al de beschikking over alle benodigde ingrediënten. Er was een enthousiaste keukenbrigade. Nu is het vertrouwen ernstig aangetast, de grootste stoorzender bent u als portefeuillehouder”, richtte Silvia Bloemsma het woord aan wethouder Van de Loo.

Het zijn vooral de toekomstige gebruikers van de rondweg in de vorm van zandpaden, provinciale weg en betonbaan die het niet eens zijn over het voorstel zoals het er nu ligt. Van de Loo beloofde dat hij daarover in gesprek gaat. ,,Ook in een goed huwelijk gaat het weleens niet zo goed. Dat gaan we verder uitwerken.”

Geschrokken van financiële plaatje

Het leek een meerderheid te overtuigen. Toch waren er wel geschrokken reacties op het financiële plaatje dat woensdagmiddag nog was gepubliceerd. Daarin staat dat het semi-verharden van enkele zandpaden en het geschikt maken van de betonbaan langs de N269 in totaal 1,5 miljoen gaat kosten. Dat is exclusief een aantal kosten zoals btw, en dus berekende Jan van de Wouw (CDA) dat het rond de 4 miljoen zou uitkomen.

,,Kunnen we dat wel betalen? Dat is voor ons een forse afweging”, zei Van de Wouw daarover. ,,Daar willen we nu dus geen definitieve keuze over maken”, reageerde Tygo Holleman namens de VVD.

Cees van Hoof (Gemeenschapslijst) stelde dringend voor om het hele voorstel terug te trekken. ,,Het is belangrijk dat het een gedragen voorstel is”, verwees hij naar de criticasters. Om over de kosten maar te zwijgen. ,,De exactheid is onbekend. Als we toch geen benul hebben welke bedragen, probeert u ons dan voor de gek te houden? Dit is onvolledig.”

Wat HOI Werkt betreft moet niet alleen worden gekeken naar de gebruikers van deze ‘rondweg’. ,,Het gaat om een hoog bedrag. Wij zien het in het kader van het verkeersluw maken van het centrum. Het probleem dat we willen oplossen, is dat het centrum veiliger moet worden”, zei Bart Elbers namens zijn fractie.