De Berensprong Tilburg moet sluiten: vijftig kinderen staan op straat

TILBURG - Door een uitspraak van de rechter moet kinderopvang De Berensprong in de Hasseltstraat in Tilburg de deur sluiten.

Ouders van zo'n vijftig kinderen moeten door het vonnis elders opvang zoeken. De Berensprong had voor de locatie een huurachterstand bij ContourdeTwern van circa 18.000 euro, vertelt directeur Gon Mevis. ,,We kwamen er samen niet uit en uiteindelijk hebben we de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst gevraagd."

Locatie verlaten

Berensprong-eigenaar Gino Zeeman moet de locatie in het wijkgebouw De Poorten over zo'n twee weken verlaten. Hij is bezig met een andere locatie in Tilburg, maar wil daar niet veel over zeggen. ,,Er zijn te veel vraagtekens zoals het krijgen van een vergunning waardoor ik ouders nu niets kan beloven. Ik werk er hard aan." Donderdag lichtte hij zijn vier personeelsleden op de locatie in en kregen alle ouders een brief van zowel de Berensprong als ContourdeTwern.

Maandagavond was er een besloten informatiebijeenkomst voor ouders, georganiseerd door ContourdeTwern en de gemeente Tilburg. ,We zijn geen partij in het geschil, maar nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid jegens de ouders wiens kinderen op straat komen te staan." aldus een woordvoerder. Via diverse kinderopvangorganisaties biedt de gemeente alternatieven aan. Ook Zeeman was aanwezig om tekst en uitleg te geven.