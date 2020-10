De bijzondere geboorte van Evy: ,,Op de parkeerplaats heb ik de navelstreng doorgeknipt”

Horecabaas uit Kaatsheu­vel de cel in voor ontucht en ‘60 of 70' keer verkrach­ten van 40 jaar jongere afwashulp

2 oktober BREDA/KAATSHEUVEL - De rechtbank in Breda heeft vrijdag de 59-jarige W. N. uit Kaatsheuvel drie jaar cel opgelegd, omdat hij een 40 jaar jonger meisje jarenlang seksueel misbruikte en meermalen verkrachtte. Het meisje werkte van 2014 tot 2017 als afwashulp in het restaurant in Lage Zwaluwe waar hij leidinggevende was.