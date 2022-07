De Borne timmert verder aan het Kinderkabinet, al hoeven ze nog lang niet op kamers

Fiene van Dommelen is 10 jaar oud, maar deze boodschap heeft ze voor premier Rutte: ,,Volwassenen denken dat ze het goed begrijpen, maar dat is niet altijd zo.”

Drie van zijn ambtenaren heeft Rutte deze vrijdag naar Tilburg gestuurd om door te praten over het idee van een Kinderkabinet. Tijdens het Kindervragenuur in de Tweede Kamer werd het in mei gelanceerd door kinderen van De Borne.

Veiligheid voor iedereen

Fiene en nog negen anderen noemen zichzelf De Verrekijkers. Ze zitten in de verrijkingsklas van De Borne, waar ze veel met politiek bezig zijn. Klimaat vinden ze een belangrijk onderwerp, net als veiligheid.

Danielle Schiet, raadsadviseur van Rutte op zijn ministerie van Algemene Zaken, kan dat goed begrijpen: ,,Als je je thuis niet veilig voelt, dan kun je ook niet goed leren natuurlijk.”

Quote Jullie hoeven toch nog lang niet op kamers? Danielle Schiet, Raadsadviseur op het ministerie van Algemene Zaken

De Verrekijkers knikken, maar ze vinden het niet alleen belangrijk wat er op school gebeurt, maar ook alles wat zich daarbuiten afspeelt. ,,Iedereen moet zich veilig voelen”, stelt de 11-jarige Fiene Huitema.

Wat een op te richten Kinderkabinet ook hoog op de agenda wil hebben: de prijzen van woningen. Dat lijkt ambtenaar Schiet dan weer te verbazen: ,,Jullie hoeven toch nog lang niet op kamers?”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Fiene van Dommelen (links) en Sophie van der Waal presenteren hun idee van een Kinderkabinet. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Een website over het Kinderkabinet is nu het eerste doel van de groep. ,,Het enige wat we nog moeten doen, is zorgen dat onze ideeën gaan lukken”, verklaart Fiene van Dommelen ambitieus. ,,Dat die website er gewoon gaat komen.”

Het enthousiasme van de kinderen is aanstekelijk. Sommigen zijn wat stiller en anderen staan zonder problemen op de voorgrond. Maar allemaal zijn ze actief bezig met maatschappelijke vraagstukken. ,,Het is een fijne school, geen dag is hier hetzelfde!”, roept Fiene van Dommelen.

Open voor ideeën

Directeur van de basisschool, Norman de Langen, vertelt met trots over de groep. ,,Deze kinderen durven juist out of the box te denken en met andere oplossingen te komen.”

Fiene van Dommelen wijst enthousiast twee groepsgenootjes aan: ,,Ja! Zij hadden een goed idee hoe het stikstofprobleem opgelost kan worden.”

Veel onderzoek

De drie Haagse vertegenwoordigers luisteren met aandacht naar alle ideeën, maar ze hebben nog wel veel vragen. Fiene Huitema stelt de delegatie van Rutte gerust: ,,Kijk, we hebben veel onderwerpen en daar is ook zeker over nagedacht, maar daar hebben we nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Dat gaan we zeker nog wel doen.”

Dan opperen de vertegenwoordigers dat een landelijk Kinderkabinet misschien net iets te ingewikkeld is, maar dat ze zeker open staan voor de ideeën van de kinderen. ,,We zullen het gaan overleggen met de Minister van Onderwijs en Mark Rutte,” belooft Schiet. ,,Als jullie slim zijn neem je snoepjes en appeltaart mee bij het vervolggesprek, daar houdt Rutte van!”

Volledig scherm Ambtenaren van premier Rutte luisteren aandachtig naar de leerlingen van De Borne. Erwin van Dam (links), Danielle Schiet (midden), Mirre Terpstra (rechts). © Pix4Profs / Jules van Iperen