De Brabantse onderwereld host gezellig mee met carnaval

VIDEO In de voetsporen van Krezip. Rockacade­mie levert muzikanten, rappers en dj's. Ook platenba­zen en geluidsman­nen

10:00 TILBURG - Krezip is terug op het podium, op Pinkpop zelfs. De muzikanten zijn gevormd op de Rockacademie in Tilburg. Duncan gaat voor succes op het Songfestival. Deze muzikant studeerde in 2018 af bij de Rockacademie. Wat gebeurt er allemaal op die opleiding? Het Brabants Dagblad liep een dagje mee.