De buurt in bloei in Goirle door de grond om bomen kleur te geven

GOIRLE - De lege grond rondom bomen in straten en op pleinen verdient een invulling, vindt Annebel de Kok. Ze gaat op die plekken in Goirle en Riel onkruid en hondenpoep te lijf met de actie Boomspiegels. Zeventig particulieren omarmen het initiatief en de gemeente subsidieert.

Als het aan Annebel de Kok ligt, ziet Goirle er over een maand of zes zeven een stuk groener en fleuriger uit. Dan bloeien er bloemen en groeien er planten rondom bomen in straten en op pleinen. Het was de coronastilte die haar interesse in duurzaamheid en biodiversiteit extra aanwakkerde. Ze hoorde in haar woonplaats Rotterdam over een subsidie voor geveltuintjes, waar ze bij haar woning invulling aan gaf.

Door zich daar in te verdiepen stuitte ze op de Boomspiegels en in inderdaad, al wandelend met de hond van haar ouders door haar geboortedorp Goirle viel haar de kale grond onder vele bomen op. Die bevinding koppelde ze aan het landelijke initiatief van de stichting Guerrilla Gardeners, die ijvert voor ‘de buurt in bloei zetten’. “Letterlijk en figuurlijk want het zorgt ook voor onderlinge saamhorigheid.”

Subsidie

Ze vroeg subsidie aan bij de gemeente Goirle, kreeg voor het duurzame initiatief 5397 euro en vond via Facebook zo’n zeventig deelnemers. Die inwoners van Goirle en Riel gaan zaterdag 9 oktober, wanneer het gelijk de eerste landelijke Boomspiegelfeestdag is, naar tuincentrum Sjef Oerlemans in Goirle om een box op te halen met planten, bloembollen, zaden en posters. ,,Het zijn vooral planten die zich gemakkelijk laten verzorgen en niet te groot worden. Om hun ‘eigen’ geadopteerde boomspiegel een kleurige en wellicht ook fleurige invulling te geven”, zegt De Kok.

Ze is blij met de respons op haar oproep en hoopt dat al die deelnemers hun boomspiegeluitdaging serieus nemen. ,,Ik heb daar vertrouwen in, maar voor mij is het einde project. Ik ga hen niet met hark en schoffel achterna lopen”, lacht ze.

Hittestress

Wel hoopt ze dat de trots van de deelnemers van de ‘eigen’ boomspiegel in het voorjaar afstraalt. ,,Het belangrijkste is dat we de hittestress in onze woon- en leefomgeving te lijf gaan. Dus minder bestrating en veel groen waar vogels en insecten het naar hun zin hebben.”

Of we De Kok, die Fashion Design studeerde, een bezigbijtje mogen noemen? ,,Misschien een duurzaam bijtje. Momenteel ben ik bezig met de opstart van een kledingreparatie project. Ook duurzaam.”